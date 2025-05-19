Otomobil ile çarptığı arkadaşının üzerinden geçti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs, tartıştığı arkadaşı Yusuf K.’ya önce otomobil ile çarptı.

Daha sonra ise otomobilin altında metrelerce sürükleyerek olay yerinden kaçtı.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Yusuf K. (16), olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan polis, olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.