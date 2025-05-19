Otomobil ile çarptığı arkadaşının üzerinden geçti
Adıyaman'da bir kişi tartıştığı arkadaşına otomobille çarpıp üzerinden geçtikten sonra kayıplara karıştı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs, tartıştığı arkadaşı Yusuf K.’ya önce otomobil ile çarptı.
Daha sonra ise otomobilin altında metrelerce sürükleyerek olay yerinden kaçtı.
AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan Yusuf K. (16), olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan polis, olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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