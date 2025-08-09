Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Sakarya'da F.Ç. (20) idaresindeki otomobil ile A.R.A. (83) kontrolündeki elektrikli bisiklet, Karasu-Adapazarı D-650 Karayolu üzeri Yuvalıdere Mahallesi mevkiinde çarpıştı.

Karasu istikametindeki çarpışmanın etkisi ile metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan A.R.A., kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20 yaşındaki otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken, konuya ilişkin adli tahkikata başlanıldı.