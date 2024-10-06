Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de Peçenek-Yazlamazlı kara yolunda M.K. yönetimindeki otomobil ile Süleyman Polat A.'nın kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Motosikletteki İsa A.'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan Süleyman Polat A.'yı hastaneye kaldırdı.



Otomobil sürücüsü M.K., ifadesine başvurulmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.