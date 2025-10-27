Otomobil ile golf aracı çarpıştı: Üç yaralı

Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda Furkan S.'nin kullandığı otomobil ile Nurdağ D.'nin kullandığı elektrikli golf aracı çarpıştı.



Kazada golf aracındaki sürücü ile Dilan Ö. ve Mukaddes N. yaralandı.



Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralılardan Dilan Ö. ve Mukaddes N.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.