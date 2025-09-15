Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Kilis'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

'te K.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ile Y.V.G. kontrolündeki otomobil, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan H.Ç, Y.F.Ç. ve A.Ç, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

