Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Eskişehir'den Fransa'nın Lyon kentine giden N.Y'nin kullandığı DB 303 MS plakalı otomobil, Kapıkule yolunda aynı yönde seyreden Ö.A. idaresindeki 34 GAD 635 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç bariyerin üzerinden yol dışına çıktı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan A.Y. ve U.Y, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.