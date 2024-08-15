Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Eskişehir'den Fransa'nın Lyon kentine giden N.Y'nin kullandığı DB 303 MS plakalı otomobil, Kapıkule yolunda aynı yönde seyreden Ö.A. idaresindeki 34 GAD 635 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç bariyerin üzerinden yol dışına çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan A.Y. ve U.Y, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

74 yaşındaki dede, tartıştığı torununu bıçakladı

74 yaşındaki dede, tartıştığı torununu bıçakladı

110. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı ne zaman? ÖGG sınav takvimi 2024

110. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı ne zaman? ÖGG sınav takvimi 2024

Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Sahte bankacılardan 750 bin liralık vurgun

Sahte bankacılardan 750 bin liralık vurgun

Bankada tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

Bankada tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...