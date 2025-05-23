Otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta K.A. yönetimindeki otomobil, Alpaslan Türkeş Bulvarı Çocuk Yuvası Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyreden M.K. idaresindeki halk otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada yaralanan 9 kişi ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan E.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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