Otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

'ta K.A. yönetimindeki otomobil, Alpaslan Türkeş Bulvarı Çocuk Yuvası Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyreden M.K. idaresindeki halk otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 9 kişi ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan E.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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