Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Alınan bilgilere göre, Cengizhan Akdağ (23) yönetimindeki otomobil, Alaca'dan Zile istikametine seyir halindeyken, Yozgat'tan yönüne giden Mustafa Ö. (50) idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüje çıkarak durabildi. Araçta bulunan Nurcan Yalnız (23) çarpışmanın şiddetiyle araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü Cengizhan Akdağ, önce Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Akdağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kamyon şoförü Mustafa Ö. gözaltına alındı.

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

TBMM'de sandalye dağılımı değişti

TBMM'de sandalye dağılımı değişti

Silivri’de yaz yağmuru sürprizi

Silivri’de yaz yağmuru sürprizi

Afyonkarahisar’da orman yangını: Alevler kontrol altında

Afyonkarahisar’da orman yangını: Alevler kontrol altında

Hatay’da kaza: 3 yaralı

Hatay’da kaza: 3 yaralı

Hatay’da ot yangını

Hatay’da ot yangını

Sarıyer’de tekne battı: 3 kişi kurtuldu, 1 kişi kayıp

Sarıyer’de tekne battı: 3 kişi kurtuldu, 1 kişi kayıp

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...