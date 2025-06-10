Otomobil ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Siirt'te O.E. yönetimindeki otomobil, Siirt-Kurtalan Karayolu Başur mevkisinde F.V.'nin kullandığı kamyon ile çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye, jandarma, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü O.E. ile otomobildeki B.P., M.N., S.Ö. ve S.Y.E. yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan B.P. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.