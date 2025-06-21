Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde S.D. yönetimindeki kamyonet, Ankara- İzmir yolunda karşı şeride geçerek Ali Avşar yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Ali Avşar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Avşar'ın cansız bedeni, Banaz Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan S.D. ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.D.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.