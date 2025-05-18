Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobil ile kamyonet sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan Mehmet Tahir Turan (71) hayatını kaybederken, Mehmet Nevap M., Fethullah A. ve Mehmet Ali D., ilk müdahalelerinin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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