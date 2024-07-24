Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Selahattin Şeker hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Şebinkarahisar- kara yolu Tamzara Mahallesi mevkisinde dün akşam saatlerinde Selahattin Şeker (68) yönetimindeki 34 RMH 66 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KKP 76 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yolcular Şenel Bayoğlu, Hikmet Bayramoğlu, Akif Kılıç ve Zafer Akyol yaralandı.

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce otomobilden çıkarılan yaralılar, Şebinkarahisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Şeker, hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Biden'ın çekilmesi sonrası piyasada olası senaryolar

TÜRKİYE HABERLERİ

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 20 kilogramlık kitle çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 20 kilogramlık kitle çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkü'nün de karnı tok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkü'nün de karnı tok

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: Buyursun gelsin turistik geziye

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: Buyursun gelsin turistik geziye

Türkiye'nin yağışlarında yüzde 10'luk azalma

Türkiye'nin yağışlarında yüzde 10'luk azalma

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...