Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, 14.25 sıralarında - Adıyaman karayolu Doğanşehir-Sürgü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgelere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan Hasan K. idaresindeki 33 AJM 606 plakalı kamyonete, karşı yönden gelen Mehmet Y. yönetimindeki 35 AV 3746 plakalı otomobil U dönüşü yapmak istediği sırada çarptı.

Kazada, A.K.,M.Y. ile A.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ,sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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