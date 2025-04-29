Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde Ömer A.'nın kullandığı kamyonet, önünde ilerleyen Abdulselam Y.'nin (29) yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki İrem Ö. (20) ve kamyonetteki Sultaniye K. (45) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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