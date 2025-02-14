Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 kişi yaralandı

B.O idaresindeki otomobil, Sur Mahallesi Yeşiltepe Sokak Mehmetçik Çeşmesi mevkisinde N.Ş. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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