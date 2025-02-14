Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 kişi yaralandı

B.O idaresindeki otomobil, Sur Mahallesi Yeşiltepe Sokak Mehmetçik Çeşmesi mevkisinde N.Ş. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.