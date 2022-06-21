Otomobil ile minibüs arasında sıkışan kadın öldü: Sürücü gözaltında

Karaman'da bir kadın iki aracın arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 13.30 sıralarında, Rauf Denktaş Mahallesi Yeni Minare Caddesi'nde meydana geldi.

Arda Berk U.(22), otomobili park etmek için manevra yaparken, yol kenarında yürüyen Hanife Büyükçetinkaya(67) ile park halindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Büyükçetinkaya, çarpmanın şiddetiyle otomobil ve park halindeki minibüs arasında sıkıştı.

Hanife Büyükçetinkaya

Kadını fark eden Arda Berk U., aracını öne hareket ettirdi.

Kanlar içinde yere yığılan Büyükçetinkaya, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI



Büyükçetinkaya'nın cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Arda Berk U. da polis tarafından gözaltına alındı.