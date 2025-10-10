Otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde şehir merkezinden Alacabal Mahallesi'ne seyir halinde olan Dudu Öğreden (36) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen İlker Köy (50) yönetimindek minibüsle çarpıştı.

Minibüs daha sonra yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu Efecan Öğreden(18), minibüsteki Irmak Köy (16), Fadime Köy (45), Pınar Köy (21) yaralandı. Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.