Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada Hüseyin Yıldız (41) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde, Koruklu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kent merkezine doğru seyreden ve sürücüleri belirlenemeyen 63 AGV 850 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 63 ABR 606 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlardan çıkarılan yaralılardan Hüseyin Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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