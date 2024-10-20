Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

Kazada, sürücüler ile birlikte her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Suşehri ve Zara Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü F.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.