Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı

Sivas'ta Suşehri istikametine giden Ö.D. yönetimindeki 41 NF 373 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F. Y. yönetimdeki 34 NA 2621 plakalı minibüs, öğle saatlerinde Geminbeli Geçidi'nde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü F.Y. 112 ambulansla önce Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan diğer 9 kişi, Zara ve Suşehri devlet hastanelerine götürüldü.

Kazaya yağmur nedeniyle yolun kaygan oluşunun neden olduğu düşünülüyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.