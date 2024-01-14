Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi yaralandı

'da , Adıyaman Valiliği yakınlarında yaşanan kazada Yaşar Ş., kontrolüdeki otomobil ile Bünyamin D., kontrolündeki çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Bünyamin D., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Bünyamin D’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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