Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilinin çarpması sonucunda yerde sürüklenen motosikletlinin yaralandığı kaza bir araç kamerası ile görüntülendi.

Olay, Kocatepe Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki bir otomobil, aniden önüne geçen motosikletliye çarptı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle düşerek yerde sürüklenen motosikletli yaralandı. O anlar, bir başka otomobilin araç kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

