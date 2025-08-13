Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Afyonkarahisar'da otomobilinin çarpması sonucunda yerde sürüklenen motosikletlinin yaralandığı kaza bir araç kamerası ile görüntülendi.
Olay, Kocatepe Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki bir otomobil, aniden önüne geçen motosikletliye çarptı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle düşerek yerde sürüklenen motosikletli yaralandı. O anlar, bir başka otomobilin araç kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.
