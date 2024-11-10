Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile Zeynel G. idaresindeki motosiklet Atatürk Bulvarı Kent Meydanı yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Zeynep G. yere savrularak yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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