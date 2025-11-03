Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa-Mardin karayolunda A.A. idaresindeki otomobil ile Mustafa U. (35) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada motosikletteki sürücü Mustafa U. ile Hasan K. (24) ağır yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Mustafa U. ve Hasan K.'nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

