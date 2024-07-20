Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, -Elazığ karayolu üzeri Hacı Haliloğlu Çiftliği mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, D.K. idaresindeki 23 FZ 006 plakalı otomobil ile O.K. yönetimindeki 27 ASF 059 plakalı motosiklet dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı.

Kazada, sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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