Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletteki 2 genç ağır yaralandı.

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kaza, Yeniceköy Mahallesi 504. Sokak'ta meydana geldi. Hakim H. (22) yönetimindeki 16 BCK 840 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Eren K.(26) yönetimindeki 16 BDZ 437 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ile arkasında oturan arkadaşı Bayram S. (18) ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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