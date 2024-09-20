Otomobil ile polis aracı çarpıştı; 3'ü polis, 5 yaralı

Hatay'da bir otomobille polis aracı çarpıştı. Kazada 3'ü polis memuru 5 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile polis aracı çarpıştı; 3'ü polis, 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Erzin ilçesi Sıtkı Kara Bulvarı Hatsu kavşağında meydana geldi.

Erzin ilçesinden Dörtyol’a giden Mehmet Ertaç yönetimindeki otomobil ile aracı çarpıştı. Kazada 3 polis memuru hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Mehmet Ertaç ve eşi ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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