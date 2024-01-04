Otomobil ile tanker çarpıştı: 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bolvadin ilçesi çıkışında meydana gelen kazada, M.Y. (27) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak A.A.'nın (61) kullandığı tankerle çarpıştı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Ş.Y. (26) ile 10 aylık H.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan yaralılardan 10 aylık bebek yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.