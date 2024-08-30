Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 7 kişi yaralandı.

Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, İnebolu ilçesi İnebolu-Abana karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki otomobil ile S.E. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan Ö.S., B.K., S.C.T., N.D., K.T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan İ.T., hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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