Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Tokat-Niksar yolu Dönekse mevkisinde meydana geldi.
Niksar’dan Tokat yönüne ilerleyen Ayşe Yılmaz idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Adnan T. (23) idaresindeki TIR ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin kontrolünde sürücü Yılmaz ile yanında bulunan İlknur Karabulut’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Zeliya Ayan ise ambulansla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Tokat Niksar