Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişeler mevkisi Edirne istikametinde ilerleyen Adem T. idaresindeki otomobil ile Selami Ç. yönetimindeki TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere vurduktan sonra durabildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Otomobilde sıkışan 1'i bebek 4 yaralı, itfaiye görevlilerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.



Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, TIR'ın ön bölümünde hasar oluştu.

