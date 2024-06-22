Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 kişi yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, H.Ö'nün (47) kullandığı 55 VE 152 plakalı otomobil, Boyabat-Durağan kara yolu Çatpınar köyü mevkisinde karşı yönden gelen A.G. (49) yönetimindeki 37 PU 357 plakalı TIR'la çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ş.S. ( 29), A.G. (47) ve A.B. (28) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.