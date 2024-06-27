Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kırklareli Lüleburgaz'ın Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında gece saatlerinde ehliyetsiz sürücü B.A.'nın (17) kullandığı otomobil ile E.K. yönetimindeki traktör çarpıştı.
İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde otomobildeki Şevval Varol'un (17) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücüler B.A. ile E.K., Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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