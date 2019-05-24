Gaziantep'te iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Hamdi Karaboran idaresindeki 27 B 3852 plakalı otomobil, Burç Caddesi'nde yol kenarında park halinde bulunan iş makinesine çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsünün babası Ali (65) ve annesi Fatma Karaboran (64) yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ve eşi Hamide Karaboran, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaşamını yitiren Karaboran çiftinin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Otomobil iş makinesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
İş makinesine çarpan otomobilin sürücüsünün anne ve babası yaşamını yitirdi, kendisi ile eşi yaralandı.
Gaziantep'te iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.