Otomobil iş yerine daldı: 1 ölü

Aydın'ın Didim ilçesinde virajı alamayan otomobil yol kenarındaki iş yerine daldı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Otomobil iş yerine daldı: 1 ölü

Didim’e bağlı Akköy mahallesinde meydana gelen kazadan virajı alamayan otomobil yol kenarında ürün satan iş yerine daldı. Kazada iş yerinde bulunan Esen Dünyagören (51) hayatını kaybetti. Kaza, Söke- Didim yolu Akköy Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan 20 GP 123 plakalı otomobil sürücüsünün virajı alamaması sonucu, yol kenarında bulunan meyve standına çarptı. Bir iş yerine ait standa çarpan otomobil iş yerinde bulunan Esen Dünyagören’ü altına aldı.

Kazada Esen Dünyagören olay yerinde hayatını kaybederken iş yeri sahiplerinden K.D (56) ise yaralandı. Kaza sonrasında iş yerinin önünde park halinde bulunan bir başka otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine ve Jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden Esen Dünyagören’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer yaralı K.D’nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, araç sürücüsü ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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