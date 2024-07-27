Otomobil, iş yerinin bahçesine girdi: Sürücü yaralandı

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bir iş yerinin bahçesine girdiği kazada, sürücü yaralandı. İş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada, otomobilin hızla gelip, mermer yüklü paletlere çarptığı görüldü.

Otomobil, iş yerinin bahçesine girdi: Sürücü yaralandı

'nin Yeşilhisar ilçesinde, K.K. (29) idaresindeki 06 ZIY 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin bahçesine girdi. Kazada, sürücü K.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından yaralı Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün hızla iş yerine doğru geldiği kontrolü kaybetmesi sonucu, iş yeri bahçesinde yer alan mermer yüklü paletlere çarptığı görüldü.

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