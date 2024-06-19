Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybeti, 4 kişi yaralandı.

Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Samsun'dan İstanbul'a giden Adem Ş. (48) yönetimindeki 55 SA 822 plakalı otomobil, 'nın Gümüşhacıköy ilçesi Bacakoğlu köyü mevkisinde yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Vildan (47) ve kızları Dilara Ş'nin (22) yanı sıra 2 çocukları daha yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy ve Merzifon'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Dilara Ş, Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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