Otomobil istinat duvarına çarptı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Otomobil istinat duvarına çarptı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden istikametine giden Fatih Ç., idaresindeki otomobil, Haydarlı köyü Cerrah obası mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü Fatih Ç., ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gülten, Tuğçenaz, Sudenaz ve Ecrin Ç., yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin otomobilde yaptığı kontrolde açık olan torpido içerisinde uyuşturucu kullanma aparatı ve 15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yaralı olan sürücü tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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