Otomobil istinat duvarına çarptı: 5 yaralı

Bingöl-Erzurum karayolu Elmalı köyü mevkiinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.



Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.