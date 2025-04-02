Otomobil istinat duvarına çarptı: 5 yaralı

Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı. Araçtaki 5 kişi yaralandı.

Otomobil istinat duvarına çarptı: 5 yaralı

-Erzurum karayolu Elmalı köyü mevkiinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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