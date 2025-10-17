Otomobil jandarma aracına ve otomobile çarptı: 6 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek önce park halindeki jandarma aracına, ardından seyir halindeki bir otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün 21.30 sıralarında Burunucu Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gülşen A. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve önce park halindeki jandarma aracına, ardından Salim V. yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüler Gülşen A. ve Salim V. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Sema V., Berdan K., Mehmet E. Ö. ve Enes M. Z. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kaza sırasında jandarma aracının boş olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

