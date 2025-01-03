Otomobil kağıt gibi ezildi: 2 yaralı

Barış M. (25) idaresindeki otomobil, Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde yol kenarındaki ağaçlara ardından park halindeki otomobile çarptı.



Kazada sürücü Barış M. ile yanındaki Hüseyin Ö. (32) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.