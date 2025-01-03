Otomobil kağıt gibi ezildi: 2 yaralı
Adana'da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki ağaçlara sonra park halinde otomobile çarparak yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Barış M. (25) idaresindeki otomobil, Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde yol kenarındaki ağaçlara ardından park halindeki otomobile çarptı.
Kazada sürücü Barış M. ile yanındaki Hüseyin Ö. (32) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Barış M. buradaki tedavisinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.
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