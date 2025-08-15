Otomobil kahvehaneye daldı: Bir ölü, iki yaralı

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Üç yaralı, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.



Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Ünver kurtarılamadı.



Diğer iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.