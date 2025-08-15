Otomobil kahvehaneye daldı: Bir ölü, iki yaralı

Isparta'da bir otomobil köy kahvehanesine girdi. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı.

'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kahvehaneye girdi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Senirkent'e bağlı Garip Köyü'nde meydana geldi.

S.Ö.'nün kullandığı 32 UC 104 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy kahvehanesine daldı.

Kazada sürücü S.Ö. ile kahvehanede oturan Mustafa Topçu ile Hasan Ünver yaralandı.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üç yaralı, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Ünver kurtarılamadı.

Diğer iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

