Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Irmaksırtı mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. Necati Boğa’nın (38) kontrolünü yitirdiği 06 N 1178 plakalı otomobil, yolun karşısındaki benzin istasyonuna geçmek için emniyet şeridinde duraklayan 55 RG 110 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Naciye Boğa yaşamını yitirdi, sürücüsü Necati Boğa ile Fadime Boğa (59) ve E.G. (13) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi.



Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

