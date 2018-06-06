Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Akmeşe Yolu Caddesi'nde Zehra Yapıcı'nın kullandığı otomobil, Ali Tamer Aslan'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Yapıcı ile yanındaki annesi Selime Yapıcı, Fatma Alişan, Zeynep Alişan ve bebek Bilal Yapıcı yaralandı.
Kocaeli itfaiye ekiplerince araçtan çıkan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Selime Yapıcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.