Otomobil kamyonetlere çarptı: 3 yaralı

Süleyman Demirel Bulvarı'nda trafik kazası meydana geldi.

Otomobilin sürücüsü R.T., aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip.

Önce yanındaki kamyonete çarpan sürücü, ardından çarpışmanın şiddetiyle refüjü aştı ve karşı yönden gelen S.A.'nın kullandığı başka bir kamyonete daha çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü R.T., ile kamyonetteki Y.İ. ile U.T. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastahanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.