Otomobil kamyonun altına girdi: 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, İ.N. kontrolündeki kamyon arkadan çarpan A.A.B. idaresindeki otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralı olarak otomobilden çıkarılan A.A.B., 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

A.A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.