Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Kaza, Çetibeli Mahallesi Taşhan Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kanala uçan otomobil ise çekici marifeti ile bulunduğu yerden çıkartılarak otoparka çekildi.