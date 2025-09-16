Otomobil kapısı silah sayıldı! Eşinin sevgilisi sandı, arabanın kapısıyla saldırdı

Edirne'de Y.K. isimli kadın, eşinin sevgilisi sandığı H.B. isimli kadına saldırdı. Olay kentteki Abdurrahman Mahallesi'nde yaşandı.

Eşi ve çocuğuyla market alışverişi yaptıktan sonra arabasını evinin önüne park eden Hamiyet B., arabadan inerken bir başka kadının saldırısına uğradı.

Eşi ve çocuğunun gözleri önünde dövülen kadın, kanlar içinde kaldı.