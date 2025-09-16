Otomobil kapısı silah sayıldı! Eşinin sevgilisi sandı, arabanın kapısıyla saldırdı
Edirne'de bir kadın, eşinin sevgilisi sandığı bir kadına arabanın kapısıyla saldırdı. Kapıyı defalarca kadının suratına çarpan saldırgan, "Sizi eşimin sevgilisine benzettim pardon." diyerek kaçtı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, kapı silah sayıldı.
Edirne'de Y.K. isimli kadın, eşinin sevgilisi sandığı H.B. isimli kadına saldırdı. Olay kentteki Abdurrahman Mahallesi'nde yaşandı.
Eşi ve çocuğuyla market alışverişi yaptıktan sonra arabasını evinin önüne park eden Hamiyet B., arabadan inerken bir başka kadının saldırısına uğradı.
Eşi ve çocuğunun gözleri önünde dövülen kadın, kanlar içinde kaldı.
"EŞİMİN ARABASI SANDIM"
Kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Kadının indiği arabayı eşinin arabası sandığını söyleyen saldırgan Y.K., "Araçtan kadın inince eşimin beni aldattığını düşündüm." dedi.
Saldırgan, arabanın eşinin aracı olmadığını anladığında özür dilediğini anlattı.
OTOMOBİL KAPISI SİLAH SAYILDI
Saldırıya uğrayan kadının suç duyurusunda bulunmasının ardından şüpheli kadın hakkında iddianame hazırlandı.
Hazırlanan iddianamede, otomobilin kapısının silah olarak kabul edilmesi dikkat çekti.
Şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanılacak.