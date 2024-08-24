Otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Denizli'nin Serinhisar ilçesi Pınarcık Mahallesi'nde meydana geldi.

Denizli yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen araca çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Serinhisar İtfaiye ekipleri tarafından araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerine yapılan 1 kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi.