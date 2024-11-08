Otomobil kayaya çarptı: 1 ölü

Bursa'nın Kestel ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil kayaya çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 03.00 sıralarında -Ankara kara yolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e giden Şaban Ün'ün kullandığı otomobil, yol kenarındaki kayaya çarpıp savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan Ün, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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